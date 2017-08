‘Impasse pode produzir Frankstein ou Miss Brasil’

Sem consenso sobre a reforma política, a Câmara definirá as regras para as eleições de 2018 no escuro, sem saber o que resultará da votação em plenário. Após dois adiamentos, os deputados tentam concluir a apreciação da proposta nesta quarta-feira. Presidente da comissão que elaborou o pacote de modificações, o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), disse ao blog que a atmosfera é de incerteza: “O impasse pode produzir um Frankstein ou uma Miss Brasil.” Vai abaixo a entrevista:

— Acha que será superado o impasse sobre a reforma política? Nos tentamos construir um consenso ou pelo menos uma ampla maioria. Sem isso, vamos a voto. Quando uma matéria vai a voto nessas circunstâncias, pode sair de tudo. O impasse pode produzir um Frankstein ou uma Miss Brasil. Ou pode não produzir nada, o que nos levaria ao pior dos mundos. Vamos passar para a sociedade a impressão de que não temos a capacidade de aprovar nem uma lei eleitoral. Se não aprovamos isso, vamos aprovar o quê?

— O que seria uma reforma Miss Brasil? Na atual conjuntura, o melhor seria aprovarmos o sistema com o ‘distritão’ e financiamento público.

— O fundo será mesmo de R$ 3,6 bilhões? O valor do fundo eleitoral seria definido posteriormente, na discussão do Orçamento, podendo deslocar recursos de fontes já existentes, como o Fundo Partidário e as emendas orçamentárias de bancada.

— O que faria da reforma um Frankstein? Será péssimo se não fizermos nada. Será trágico se aprovarmos o financiamento eleitoral público sem o ‘distritão’, mantendo o sistema atual, de eleição proporcional. Nesse modelo, os partidos são estimulados a lançar inúmeros candidatos. No final, o fundo público será pulverizado. E não cumprirá a sua função.

— Muitos parlamentares voltaram a defender a volta das doações eleitorais de empresas. Isso pode acontecer? Numa votação sem consenso, pode dar qualquer coisa. Mas a volta do financiamento privado, se acontecer, será inexplicável. Uma coisa que era tratada como fonte de todos os males do mundo, que deu em Lava Jato, com todas as delações e prisões, não pode virar agora um mecanismo angelical apenas por que o Congresso não chegou a um consenso sobre a reforma política. Não creio que a sociedade queira isso.