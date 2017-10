Torquato defende prisões depois das condenações na 1ª e na 2ª instância

O ministro Torquato Jardim (Justiça) defendeu nesta segunda-feira que o Supremo Tribunal Federal mantenha a decisão que abriu as celas para os condenados na primeira e na segunda instância do Judiciário. O tema já foi julgado um par de vezes pelo plenário da Suprema Corte. Mas voltará à pauta em breve. E há o risco real de uma reviravolta. Para Torquato, a hipótese de mudança não faz bem à imagem do Supremo.

''A alegada motivação política da mudança não fica bem para a biofgrafia do Supremo'', disse o ministro. ''Do ponto de vista técnico, esse debate cria uma imensa insegurança jurídica, porque a decisão que manterá o réu preso ou em liberdade vai depender de uma composição eventual do Supremo. Que isso aconteça em tribunais de apelação, tudo bem. Mas no plenário do STF, a expectativa é sempre de uma palavra mais refletida, mais serena, mais estável.”

Torquatro acrescentou: “Na Suprema Corte dos Estados Unidos, há uma preocupação grande com isso. Há certas decisões que o presidente da Suprema Corte trabalha durante meses, para que haja o mínimo de dissidência possível. Uma das marcas da insegurança jurídica de uma corte constitucional é o placar apertado.”

No ano passado, a prisão em segunda instância prevaleceu no plenário do Supremo por 6 votos a 5. “Ninguém se convence com um 6 a 5”, declarou o ministro, antes de mencionar o caso de Aécio Neves. Foi pelo mesmo placar de 6 a 5 que o plenário do STF deliberou que cabe às duas Casas do Congresso dar a palavra final sobre a imposição de sanções cautelares a parlamentares.

Nas pegadas da decisão do Supremo, o Senado anulou as sanções que a Primeira Turma da Corte havia imposto a Aécio —entre elas a suspensão do mandato e o recolhimento domiciliar noturno. “O Jáder Barbalho fez um discurso duríssimo contra o Supremo na noite da votação sobre o Aécio”, recordou o ministro da Justiça. “Ele disse: ‘5 a 5, desempate em 6. Isso não faz jurisprudência.”

Torquato defendeu também o direito da Polícia Federal de participar dos processos de negociação dos acordos de delação premiada. É outra questão pendente de julgamento no Supremo. O ministro lamentou que Cármen Lúcia, presidente do tribunal, não tenha incluído o tema na pauta de julgamentos de novembro. Receia que a definição fique para o ano que vem.

“Quando você é treinado para fazer interrogatório, repara até o olhar do depoente. A pupila dilata, a carótida dilata. Tem toda uma técnica. Isso quem faz é o policial, não o procurador da República, que não tem treinamento especializado. O policial precisa fazer uma delação premiada? Ele faz. Agora, qual é a ação judicial decorrente disso. Aí quem decidide é o Ministério Público. A Procuradoria não pode pretender se substituir à Polícia Federal, salvo se mudar a sua formação, se adquirir conhecimenton policial próprio.”

Para o ministro, o mais adequado seria que o Supremo interpretasse a lei de modo a determinar que PF e MP trabalhem juntos. A parceira funcionou no início da Lava Jato, em Curitiba. Mas desandou. Torquato atribui os desascertos ao ex-procurador-geral da República. “O [Rodrigo] Janot quis afastar a Polícia Federal, quis defender resultados específicos. E Polícia Federal não o acompanhou. O Ministério Público é que deve se integrar à Polícia Federal, não o contrário, porque a PF é que tem a qualificação técnica e a experiência para fazer a investigação.”

A pretexto de reforçar o caráter técnico das investigações, o ministro mencionou uma série televisiva. “Acabei de ver a série Mindhunter, na Netflix. Envolve o FBI, que, no final dos anos 70, começou a admitir a psicologia como parte da criminologia, no processo de interrogatório. Nessa matéria, não há improvisação.”